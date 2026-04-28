Presenta Reily Barba su más reciente álbum titulado ‘A Caballo’

El focus track del álbum es una renovada versión de Amor del Bueno junto a Alfredo Olivas, e incluye además colaboraciones con Edén Muñoz, Majo Aguilar, Bacilos, entre otros artistas que forman parte de este proyecto, destacando temas como Así es la vida ft. Bacilos, Desde que llegaste ft. Edén Muñoz, 16437 días ft. Majo Aguilar y Amor del Bueno ft. Alfredo Olivas.

El disco llega bajo el sello de EMC Music, y cuenta con la coproducción de Edén Muñoz y Panchín Carrillo. Este material reúne 11 canciones en las que Reyli Barba reinterpreta algunos de sus más grandes éxitos, llevándolos hacia una nueva dimensión con influencias del regional mexicano.

Reyli Barba realizó el estreno mundial de esta nueva producción, ya disponible en todas las plataformas digitales. Se presentará el 27 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional.

Reyli Barba, una de las voces más icónicas y honestas de la música en español, llegará en 2026 al Auditorio Nacional el próximo 27 de mayo.

A tan solo un mes de este esperado encuentro, la expectativa crece alrededor de lo que el propio artista define como el manifiesto de su “Década Luminosa”, un estado de plenitud, libertad y amor que se refleja en una producción sin precedentes.

Bajo la premisa de que “la nostalgia es un medio para florecer”, el espectáculo está diseñado como una estructura narrativa que invita a la audiencia a recorrer las distintas identidades de Reyli. Lo que fui: Un recorrido por los himnos de catálogo y la etapa con Elefante que se han convertido en la “memoria social” de México.

Lo que soy: El presente creativo que incluye sus recientes y exitosas colaboraciones con Edén Muñoz y Majo Aguilar, así como nuevas versiones como Contigo Quiero en mariachi.

Lo que seré: Un vistazo exclusivo al futuro y a las canciones más honestas que el autor está escribiendo hoy desde la paz y la luz.

“El Auditorio no es solo un recinto...es un símbolo. Y yo quería llegar aquí pleno, no a medias. Estoy listo para cantar lo que ya viví y lo que estoy por vivir”, afirma Reyli.

El show busca activar la conexión emocional con el público, apelando a que canciones como Amor del Bueno o De la Noche a la Mañana ya no pertenecen solo al artista, sino a las historias de vida de cada asistente.

El objetivo es crear una experiencia de “picos emocionales” que culmine en un final luminoso, dejando una memoria imborrable en los espectadores.