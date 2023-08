Es bien sabido que las colaboraciones musicales han resultado una fórmula exitosa que funciona desde hace décadas. Actualmente, también se han probado fusiones entre cantantes de diferentes géneros cuyos resultados, la mayoría de las veces, han sido muy bien recibidos. Por ello, ahora Ryan Castro no dudó en unir su talento al de Peso Pluma y realizar a dueto el tema Quema.

“’Quema’ de verdad me gusta mucho. Me parece que fue un buen episodio para poner ese reguetón clásico que a mí me gusta y me caracteriza también”, mencionó Castro a q en Español.