Carlos Rivera presenta de manera oficial su disco Leyendas

Carlos Rivera anunció con bombo y platillo la llegada de su más reciente álbum titulado Leyendas, que es un homenaje a los grandes artistas que han dejado un legado musical en la industria, y a los que admira, con este proyecto que también busca unir a las viejas generaciones con las nuevas, destacó en una rueda de prensa virtual.

En Leyendas, que se estrenará por completo este viernes 28, el cantante de 35 años hace colaboraciones musicales con figuras como Armando Manzanero, Franco De Vita, Gloria Estefan, José Luis Perales, José Luis Rodríguez El Puma, Raphael, Omara Portuondo y Roberto Carlos.

Pero también incluyó duetos con figuras ya fallecidas como José José, Rocío Dúrcal, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa, y como bonus track, duetos previamente grabados en discos de Camilo Sesto y Juan Gabriel, que no se alcanzaron a estrenar, pero que Carlos rescató.

El cantante explicó que viajó a Miami para grabar de manera presencial con Franco De Vita, Raphael, José Luis Perales y Gloria Estefan; mientras que a la distancia pudo grabar con Omara Portuondo y Roberto Carlos.

“No cualquiera puede estar a la par de ellos, son leyendas sobre las leyendas, han marcado toda una época; es un homenaje desde mi punto de vista, desde la generación de ahora, de los grandes que marcaron ese camino; ellos son mi meta de vida”, dijo Carlo Rivera, desde el Auditorio Nacional, desde donde se ofreció la rueda de prensa.

Alcanzó a grabar con Manzanero

Carlos destacó que el maestro Armando Manzanero fue el primer artista que aceptó cantar en este álbum, el tema es Todavía, y recordó cómo alcanzó a grabar junto a él, antes de que falleciera, en diciembre de 2020.

“En cuanto aceptó dijo: ‘mándenme la canción’ y a los pocos días me dijo: ‘Carlitos, ya grabé la canción, ¿cuándo nos vemos? Vamos a comer comida yucateca’. Me duele en el alma no haber podido verlo después de eso. El maestro me dio muchos regalos en vida como cantar con él en Chichen Itzá, en su 70 aniversario de carrera; ir a su casa y verlo al piano cantar canciones que había escrito para mi voz; grabar Sabía usted, elegida de esa selección que hizo para mí.

Me alegra tener esta canción, Todavía, porque fue un homenaje en vida, algo que le da mucho valor a este disco. Fue una de sus últimas grabaciones y afortunadamente había una cámara ahí, cuando grabó”, destacó el cantante.

Al igual que con Manzanero, Carlos había grabado junto a Juan Gabriel y Camilo Sesto para unos discos que planeaban sacar, pero que no pudieron por su muerte repentina.

Una nueva obra musical

Participar en el Rey León, en España, le dio a Carlos Rivera más presencia a nivel internacional, y ahora, una nueva obra de teatro musical toca su puerta.

Carlos anunció que está en negociaciones con el productor de teatro musical Alejandro Gou para protagonizar la nueva versión de José, El Soñador, prevista para finales de este año.

“Estamos en pláticas. Hace cinco años que dejé el teatro musical para seguir con mi carrera discográfica y de conciertos, pero el teatro musical siempre formará parte de mi vida y siempre estamos viendo la manera de tener el proyecto con el que podría regresar. Hemos tenido acercamientos en España y Broadway, pero no había llegado el proyecto para dejar una gira. Sin embargo, Alex me contó de José, El Soñador y me emocionó mucho porque es la primera obra de teatro que yo fui a ver y a partir de ahí soñé con hacer teatro musical... estamos en pláticas”, detalló el interprete de Cómo pagarte.

También se le cuestionó a Carlos sobre qué opina que en redes sociales lo llaman el “Nuevo Chayanne”, a lo que dijo sentirse muy honrado, pues un artista que admira, y que conoce personalmente, y que además todo mundo habla bien de él.