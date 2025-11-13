Presenta su primer adelanto ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway después de casi 20 años, reviviendo la icónica rivalidad y el drama en el mundo de la moda.

Esta secuela, programada para estrenarse en cines en mayo de 2026, presenta nuevas dinámicas, enfrentando a Miranda Priestly con Emily Charlton, mientras Andy Sachs sigue su propio camino en la industria editorial.

La trama principal se centra en las dificultades de Miranda Priestly para mantener la relevancia de la revista Runway en una era dominada por la disminución de las publicaciones impresas. Este es un problema que no solo afecta a los personajes de la película, sino que también refleja una situación real en la que la digitalización y las redes sociales han desplazado a revistas emblemáticas del siglo pasado.

Este contexto obliga al personaje de Streep a tomar decisiones extremas, como depender de fondos publicitarios gestionados por su ex asistente Emily, quien ahora es una ejecutiva importante en un conglomerado de lujo.

Los seguidores de la franquicia encontrarán tanto elementos familiares como sorpresas: regresan Stanley Tucci en el papel de Nigel Kipling, Tracie Thoms y Tibor Feldman, y la película incorpora actores reconocidos.

Kenneth Branagh debuta como el esposo de Miranda, mientras Simone Ashley y Lucy Liu suman misterio en personajes cuyos detalles aún no se han revelado.

Lady Gaga, Pauline Chalamet, Justin Theroux y B.J. Novak también forman parte del reparto, agregando diversidad y nuevas perspectivas a la historia. Patrick Brammall se suma como el nuevo interés amoroso de Andy, lo que remarca el alejamiento de la protagonista de su pasado.