Presenta Thalía su más reciente álbum titulado ‘Todo suena mejor en cumbia’

Según un comunicado, Boomerang construye una narrativa sobre esos amores que dejan una marca imposible de ignorar. La canción retrata ese vínculo que, incluso después de la distancia o el intento de seguir adelante, permanece presente de alguna forma.

Con este nuevo proyecto, que estará disponible en todas las plataformas digitales, Thalía reafirma su amor por este género, en el que ya había incursionado con temas como Ojitos mexicanos o Dancing Queen , que estrenó en la reciente ceremonia de Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Los Ángeles Azules con Yo me lo busqué.

Thalía sacará el próximo 17 de abril su nuevo álbum titulado Todo suena mejor en cumbia , cuyo primer sencillo, Boomerang , ya puede escucharse.

El tema llega acompañado de un video que muestra a una Thalía en miniatura en el hogar de su amor, como un recuerdo constante que vive en la mente del protagonista y lo acompaña silenciosamente mientras intenta seguir con su vida, señala elimparcial.com

“Ya está en preventa mi nuevo álbum Todo Suena Mejor en Cumbia. Este ritmo siempre ha estado en mi camino...en mis recuerdos, en mi historia, en mi sangre, donde se encuentran mis niñez, mi juventud y mi presente, donde la música que me vio crecer se mezcla con la mujer que soy ahora”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Agregó que ya se puede encontrar la preventa del vinilo exclusivo de colección en www.thalia.com y también pueden preguardar el álbum en las plataformas digitales, y para celebrar este momento tan especial.

En el comunicado, la intérpete de Amor a la mexicana, regaló una probadita de Boomerang, una probadita de lo que encontrarán en este proyecto lleno de ritmo, amor y alegría.

Indica además que este nuevo trabajo promete un recorrido lleno de cadencia, identidad y conexión profunda con los ritmos que han acompañado la carrera artística de la cantante, que incluye la actuación.

Además de su nuevo álbum, Thalía será reconocida el 29 de abril en el Hollywood Palladium con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music por sus más de tres décadas de trayectoria.