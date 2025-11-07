Presentan el primer avance de la serie animada ‘Stranger Things: Tales From 85’

Con un tono nostálgico y una estética inspirada en los dibujos animados clásicos de los años 80, la serie promete capturar la esencia del misterio, la amistad y la magia que definió a Stranger Things, señala milenio.com

Ambientada en el invierno de 1985, entre las temporadas 2 y 3 de la historia original, la producción nos muestra al grupo de amigos reunido nuevamente para descubrir los secretos que aún se ocultan en Hawkins.

Netflix sorprendió a los fans del Upside Down durante el Stranger Things Day con el primer vistazo oficial de Stranger Things: Tales From 85 , la nueva serie animada que expandirá el universo creado por los hermanos Duffer.

Aunque los personajes son los mismos que los fans conocen, Tales From 85 contará con un elenco completamente nuevo para dar vida a sus versiones animadas:

-Brooklyn Davey Norstedt como Eleven

-Jolie Hoang-Rappaport como Max

-Luca Diaz como Mike

-Elisha “EJ” Williams como Lucas

-Braxton Quinney como Dustin

-Ben Plessala como Will

-Brett Gipson como Hopper

A ellos se sumarán también Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips se unirán al reparto en papeles adicionales.

La animación está a cargo del estudio Flying Bark Productions, el mismo detrás de What If...? de Marvel, mientras que Eric Robles (Fanboy & Chum Chum) funge como creador y showrunner.

Los hermanos Duffer participan como productores ejecutivos junto a Robles y Shawn Levy. El primer arte oficial muestra a los protagonistas con un diseño retro, lleno de colores vibrantes, escenarios nevados y el inconfundible aire ochentero que caracteriza a la franquicia.

La serie usará una paleta de tonos fríos inspirada en el invierno de Hawkins y combinará animación 2D con elementos CGI para lograr una textura visual cinematográfica.

Tales From 85 explorará los efectos que dejó la batalla contra el Demogorgon y los experimentos del Laboratorio de Hawkins, profundizando en las consecuencias emocionales que viven los chicos mientras el peligro del Upside Down sigue latente.

Este nuevo capítulo servirá como puente emocional antes del regreso de la temporada final, ofreciendo a los fans una mirada más profunda al universo que comenzó con la desaparición de Will Byers en 1983.

El spin-off forma parte de la estrategia de expansión de Netflix para mantener viva la franquicia, que también incluirá un musical en Broadway y una serie derivada live-action aún en desarrollo.

Aunque Netflix aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, Stranger Things: Tales From ’85 está programada para llegar en 2026, probablemente antes del lanzamiento de la esperada temporada final de la serie principal.