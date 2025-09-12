Presentan el primer avance de ‘Super Mario Galaxy’

En una retransmisión en directo en sus redes, Nintendo confirmó los rumores que habían circulado en las últimas horas sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con mil 360 millones de dólares de recaudación, solo superada por Barbie , con mil 447 millones.

Tras el éxito de Super Mario Bros. Movie , lanzada en 2023, ahora llegará a los cines la secuela titulada Super Mario Galaxy, Movie , según anunció este viernes Nintendo, alegrando así a los fanáticos que quedaron encantados por la primera parte.

Una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.

De acuerdo con la información brindada por Nintendo, esta prometedora secuela llegará en el mes de abril del 2026.

La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de Mi villano favorito, o Sing, además del filme de Super Mario de hace dos años, señala milenio.com

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros “son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura” que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

“Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura”, afirmó Meledandri, que avanzó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach o Jack Black como Bowser.Una película que se inspira en la saga Galaxy del famoso videojuego pero en la que “habrá sorpresas”, agregó el productor.

La historia se inspira en el videojuego Super Mario Galaxy, lo que significa que Mario probablemente viajará por el espacio, a diferentes galaxias, planetas o entornos espaciales para rescatar a Peach o enfrentar a Bowser, o algo parecido.