Presentan los precios oficiales para disfrutar de BTS en México

Ellos prometen un espectáculo inolvidable con un escenario central de 360 grados para ofrecer una experiencia más cercana a los asistentes desde distintos ángulos del recinto.

Los shows están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, donde BTS, conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La expectación entre el fandom ARMY mexicano ha ido en aumento con los detalles oficiales sobre los conciertos que BTS ofrecerá en Ciudad de México como parte de su esperado World Tour 2026 “ARIRANG, marcando uno de los regresos más esperados de la banda surcoreana tras el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes.

Ocesa publicó la lista oficial con los precios de las entradas para las tres fechas, que serán vendidos a través de Ticketmaster:

Platinum: 13 mil 330 pesos

8 mil 953 pesos

8 mil 482 pesos

8 mil 010 pesos

4 mi 948 pesos

4 mil 476 pesos

2 mil 840 pesos

1,767 pesos

Además, se puso a la venta un paquete VIP, con un precio de 17 mil 782 pesos, que incluye beneficios como entrada anticipada al recinto, acceso al soundcheck, mercancía exclusiva, credencial y cordón VIP, y la posibilidad de comprar mercancía oficial antes del concierto.

Para poder acceder a la preventa, los fans debieron registrarse previamente en la plataforma Weverse con una membresía válida y asegurarse de que el correo registrado coincida con el de Ticketmaster, una medida que busca evitar bloqueos durante el proceso de compra.

La alta demanda y el interés nacional por estos conciertos ha provocado incluso la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, que ha exhortado a las boleteras a cumplir con la Ley Federal del Consumidor para garantizar transparencia, precios claros y mapas de zonas antes de iniciar la venta de boletos.

Este esperado regreso de BTS a México representa la tercera vez que la agrupación se presenta en el país como conjunto completo, después de sus apariciones en 2014, 2015 y 2017, y se espera que las tres fechas en el Estadio GNP Seguros sean de las más concurridas de su gira mundial.