$!Presentan Los Tigres del Norte su documental en el ‘The House of Blues’

Los Tigres del Norte llegaron llegaron al The House of Blues, en Los Ángeles, con el objetivo de presentar el documental titulado Los Tigres del Mundo. El Norte más allá de las Fronteras.
FONO, sello discográfico que reafirma su compromiso de seguir expandiendo la música y cultura mexicana alrededor del mundo, presentó este documental, una producción original que reconoce la trayectoria, la influencia cultural y el legado musical de la agrupación mexicana más emblemática a nivel mundial, Los Tigres del Norte.
Desde Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa hasta los escenarios más grandes del mundo, Los Tigres del Norte han narrado la vida de aquellos que no siempre tienen un micrófono, pero sí una historia que contar.
Con cada acorde han documentado la nostalgia, la lucha, el amor y la resistencia de quienes cruzaron una línea imaginaria que divide naciones, pero no corazones.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte)
Una publicación compartida por Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte)
Este minidocumental es la celebración de un grupo que no sólo ha hecho historia, sino que la ha contado con su música. Es un viaje a través de sus canciones, sus recuerdos, sus triunfos y su compromiso con una comunidad que los ha convertido en héroes sin capa, en leyendas vivas, detalla estiloplay.com
Son la voz de un pueblo, el eco de una frontera, el rugido de millones de migrantes que dejaron su tierra en busca de un sueño, pero nunca olvidaron sus raíces.
Los Tigres del Mundo: El Norte Es Más Allá de la Frontera reúne el testimonio de distintas personalidades que reflexionan sobre el impacto de Los Jefes de Jefes y, cómo a lo largo de su trayectoria, su música ha retratado realidades como la migración, el amor, la injusticia y la esperanza, convirtiéndose en medio de conexión, resistencia y orgullo para millones de personas.
FONO y Los Tigres del Norte presentaron el documental, por primera vez, en una proyección exclusiva en el House of Blues de Las Vegas, durante la semana de Latin Grammys 2025.
Ante medios de comunicación, invitados especiales y representantes del sello discográfico, destacaron el compromiso de preservar y difundir el legado cultural de la música mexicana a nivel mundial.