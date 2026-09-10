Presentan ‘Musk,’ el documental en el Festival Internacional de Venecia

Elon Musk rechazó participar en Musk , el documental de Alex Gibney, ganador del Oscar por Taxi to the Dark Side , pero terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas absolutos de la Muestra 83 de Venecia.

No hubo alfombra roja más comentada en Venecia que la de un hombre que ni siquiera estuvo presente.

Con testimonios inéditos de sus ex parejas, excolaboradores y expertos en inteligencia artificial, el documental Musk, presentado este miércoles en el Festival Internacional de Venecia, muestra el retrato más incómodo de Elon Musk hasta la fecha.

Presentado fuera de competencia, el filme de casi cuatro horas explora la vida del fundador de Tesla, SpaceX y X a partir de cientos de horas de archivo, entrevistas con familiares, periodistas, ex ejecutivos y dos de las mujeres que mejor lo conocen: Justine Musk y Ashley St. Clair, señala quien.com

El resultado es un retrato que cuestiona no solo al empresario, sino el poder político, tecnológico y económico que ha acumulado.

Una de las voces centrales es la de Justine Musk, escritora y primera esposa del empresario, quien habla por primera vez a profundidad sobre la relación que mantuvieron entre 2000 y 2008.

Justine asegura que durante su matrimonio experimentó manipulación emocional y que fue entonces cuando aprendió el significado del término gaslighting. También recuerda un episodio que se volvió especialmente simbólico: durante el baile de bodas, Elon le habría dicho que él era “el alfa” de la relación.

El documental también cuestiona la versión pública que Musk ha contado durante años sobre la muerte de su primer hijo, Nevada, fallecido por síndrome de muerte de cuna. Justine sostiene que algunos de los recuerdos contados por el empresario no ocurrieron como él los ha narrado.

La segunda gran revelación la hizo Ashley St. Clair, influencer y mamá de uno de los hijos de Musk. Aseguró que el magnate le ofreció 40 millones de dólares, además de una asignación económica, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que mantuviera en secreto la paternidad del niño.

Según su testimonio, rechazó la propuesta porque no quería que su hijo creciera siendo “un secreto”. Musk ha negado públicamente estas acusaciones y calificó el documental como un “hit piece” (una obra diseñada para desacreditarlo).

Entre los entrevistados aparece Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna y ganador del Premio Nobel.

Hinton expresa una preocupación que se convierte en uno de los ejes del documental: que una sola persona pueda combinar plataformas digitales, inteligencia artificial y enormes volúmenes de datos personales con fines políticos o electorales.

Aunque el filme no presenta pruebas de un uso ilegal de esos datos, sí plantea el debate sobre los riesgos democráticos de concentrar tanta infraestructura tecnológica en manos de un individuo.

Gibney confesó en Venecia que una de las mayores dificultades de la producción fue convencer a personas cercanas a Musk de aparecer frente a la cámara.

Según el director, varios ex empleados, colaboradores e incluso amigos declinaron participar por temor a represalias profesionales o económicas derivadas de la enorme influencia del empresario.

Lejos de ser una biografía convencional, Musk concluye con una reflexión sobre los límites del poder privado.

Gibney compara al empresario con otras figuras de enorme influencia corporativa y sostiene que el problema no es únicamente su personalidad, sino la ausencia de mecanismos capaces de supervisar a quienes controlan infraestructura espacial, comunicaciones satelitales, inteligencia artificial, automóviles, redes sociales y contratos gubernamentales al mismo tiempo.

Con una duración de 225 minutos, Musk fue una de las proyecciones más esperadas del Festival de Venecia y llegará a salas de cine internacionales el próximo 16 de octubre.