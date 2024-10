Yahir y María León expresaron su entusiasmo por este nuevo proyecto, aunque no han dado una fecha exacta de estreno. Los artistas, visiblemente emocionados, invitaron a sus fans a estar atentos a las próximas noticias sobre Fuego, que promete ser una propuesta innovadora.

El proyecto, según lo compartido por los cantantes, será una combinación de música, baile y otras formas de expresión artística. Aunque los detalles se mantienen en secreto, se espera que este nuevo trabajo resalte las habilidades de ambos en diferentes áreas del entretenimiento.

No es la primera vez que Yahir y María León colaboran juntos. Su trayectoria en el teatro musical los ha reunido en producciones como Hoy no me puedo levantar, Mentiras, Jesucristo Superestrella y Vaselina. Además, han lanzado algunos duetos como parte de sus respectivas carreras.