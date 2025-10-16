Presentará Billboard un panel de ‘Mujeres Poderosas’ dentro de la música latina

Ya sean leyendas o nuevas promesas, estas artistas están rompiendo barreras, desafiando estereotipos y redefiniendo el éxito a nivel global. Comenzando el lunes 20 de octubre en Miami Beach, el programa de este año ofrecerá a fans, creadores y profesionales de la industria una mirada única a sus trayectorias y procesos creativos.

La Semana Billboard de la Música Latina 2025 viene con fuerza para destacar a las mujeres poderosas que están marcando un futuro brillante en la música latina.

Uno de los momentos clave será el clásico Panel de Mujeres, donde los asistentes podrán conocer de primera mano cómo talentos brillantes están conquistando la escena internacional y llevando la música latina al siguiente nivel, señala Billboard.

Entre las participantes estarán Aitana (España), Ela Taubert (Colombia), Silvana Estrada (México), Yailin La Más Viral (República Dominicana) y Yami Safdie (Argentina).

También habrá espacio para que las leyendas compartan su experiencia. Por ejemplo, la estrella italiana Laura Pausini hablará de su trayectoria en una conversación íntima, y además será reconocida con el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina este año.

Otra charla imperdible será con Gloria Estefan, la primera artista latina que logró un “crossover” masivo, acompañada de su esposo y productor Emilio Estefan. Juntos, los Estefan compartirán cómo han moldeado el sonido y el alcance de la música latina, abriendo puertas para las nuevas generaciones de artistas.

La Reina del Reggaetón Ivy Queen se unirá a la innovadora dominicana Tokischa para hablar sobre su lucha contra los estereotipos hacia las mujeres en la música latina.

Mientras tanto, Kali Uchis, ofrecerá una mirada a su proceso creativo y su impacto rompiendo moldes. Para ver el programa completo, visite el portal billboardlatinmusicweek.com.