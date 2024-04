Tres años después de haber sorprendido a los fans de los Fabulosos Cuatro con su serie The Beatles: Get Back , el director Peter Jackson vuelve a trabajar en una obra sobre los Beatles con el relanzamiento el 8 de mayo del legendario documental de 1970 Let It Be de Michael Lindsay-Hogg.

Según un comunicado en billboard.com, el documental filmado en medio de la ruptura del grupo ahora ocupa su legítimo lugar en la historia de la banda. Una vez vista a través de un prisma más oscuro, la película ahora se ilumina a través de su restauración y en el contexto de las revelaciones presentadas en la serie documental de Jackson de 2021 galardonada con el premio Emmy.

“Let It Be estaba listo para salir en octubre/noviembre de 1969, pero no salió hasta abril de 1970. Un mes antes de su lanzamiento, los Beatles se separaron oficialmente. Y entonces la gente fue a ver Let It Be con tristeza en sus corazones, pensando: ‘Nunca volveré a ver a los Beatles juntos. Nunca volveré a tener esa alegría’”, dijo el director, Lindsay-Hogg.

Eso, dijo, oscureció mucho la percepción de la película. Pero, de hecho, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de ver a artistas de esta talla trabajando juntos para convertir lo que oyen en sus cabezas en canciones.

“Quedé impresionado por lo que Peter pudo hacer con Get Back usando todas las imágenes que había filmado 50 años antes”, dijo Hogg.

Let It Be restaurado presenta imágenes que aparecieron en Get Back, llevando a los espectadores al estudio y a la azotea de Apple Corps en Londres en enero de 1969 para lo que sería la última actuación en vivo del cuarteto.

También presentará a la banda en el estudio escribiendo y grabando su álbum Let It Be. A raíz de la entusiasta apreciación por la serie de Jackson, y con el apoyo de Lindsay-Hogg, Apple Corps pidió al equipo de Park Road Post Production de Jackson que restaurara Let It Be a partir del negativo original de 16mm, un proceso que también incluyó la remasterización del sonido de la película utilizando la misma tecnología de desmezcla MAL que se empleó en Get Back.

“Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, Let It Be, haya sido restaurada y finalmente esté siendo relanzada después de no haber estado indisponible durante décadas”, dijo Jackson en un comunicado. “Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para Get Back, y siempre he pensado que Let It Be es necesario para completar la historia de Get Back.