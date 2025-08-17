Presentará La Sonora Dinamita su ‘Cumbia sin Fronteras’

La Sonora Dinamita de Lucho Argain anuncio que el domingo 5 de octubre de 2025, a las 18:30 horas, se presentará por primera vez en formato estelar en el escenario más emblemático de México, el Auditorio Nacional llevando su “Cumbia sin Fronteras Tour 2025”.

“El Auditorio Nacional es un templo para la música, y llegar aquí con la cumbia es demostrar que nuestro género también es grandeza, que nuestra historia merece este lugar”, afirmó uno de los vocalista.

La Dinamita, con más de seis décadas de trayectoria, ha sido embajadora de un sonido que nació en Colombia y encontró en México un segundo hogar, conquistando salones de baile, ferias y escenarios de todos los tamaños hasta llegar, ahora, al más grande de todos.

Miembros de la agrupación dejaron claro que la noche será un repaso por la historia viva de la agrupación, desde himnos como “Escándalo”, “Qué bello”, “Oye” o “Mi cucú”, hasta su más reciente éxito “Traicionera”, que ha encendido la radio y las plataformas digitales con un sonido que une tradición y frescura.

“La cumbia está más viva que nunca, y este concierto es nuestra forma de celebrarlo con todo el país. Queremos que el Auditorio se convierta en la pista de baile más grande de México”, comentó otra de las vocalistas, arrancando aplausos y sonrisas entre los presentes.

Ver a La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional es presenciar cómo un género que nació en las calles, en los barrios y en las fiestas populares, se instala con autoridad en un escenario de gala, sin perder su esencia popular ni su capacidad de unir a miles de personas en un mismo compás.

Es la validación cultural de que la cumbia no es solo un ritmo para bailar, sino un símbolo de identidad que cruza generaciones y fronteras.

“Queremos que la gente venga con su familia, con sus amigos, con sus hijos y hasta con sus nietos. Aquí todos bailan, todos cantan y todos se van con el corazón contento. El 5 de octubre será una noche para recordar siempre”, expresó uno de los músicos, dejando en claro que no habrá espacio para quedarse sentado.

Miles de personas vivirán un viaje musical que recordará por qué La Sonora Dinamita es, y seguirá siendo, una de las agrupaciones más queridas y reconocidas del continente.