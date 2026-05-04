Presentarán a Ingrid Contreras como cantante

En busca de replicar el éxito obtenido recientemente con el concierto de Chayanne, la empresa Record Music anunció que la joven cantante sonorense Ingrid Contreras se estará presentando por primera vez en Mazatlán el sábado 23 de mayo en el gimnasio Lobodome.
La presentación se llevará a cabo en el recinto de la Universidad Autónoma de Durango, con una capacidad estimada de más de 2 mil personas, distribuidas entre gradas, zona de sillas y área VIP; siendo una de las principales apuestas de la promotora en el mes.
Durante una rueda de prensa, organizadores junto a integrantes de Pacífico Fondo Empresarial dieron a conocer los detalles del espectáculo. Luis Ontiveros, presidente de Record Music, destacó la importancia de traer a Mazatlán a una de las nuevas figuras del pop y el regional mexicano.
“Queremos presentar por primera vez en Mazatlán a una de las artistas jóvenes más importantes que hay, que ha construido su carrera a través de redes sociales y sigue sorprendiendo a sus fanáticos con su talento”, expresó.
Como parte del programa, el público podrá disfrutar previamente de la participación del Grupo Cuatro Cuartos, quienes abrirán el concierto con un repertorio que servirá de antesala al show principal.
La presentación forma parte de la gira que Ingrid Contreras ha llevado por distintas ciudades del país, iniciando en Hermosillo y continuando por Los Mochis en las últimas dos semanas; mientras que continuará en Guadalajara, Nogales, Mazatlán y Monterrey.
Reconocida en redes sociales por su estilo que fusiona el mariachi tradicional con la balada pop, la artista ha ganado popularidad entre el público joven, influenciada por figuras como Rocío Dúrcal, Marisela, Pandora y Marco Antonio Solís, a quienes rinde homenaje en sus conciertos.
Las puertas del Lobodome abrirán a las 19:00 horas. De 20:00 a 21:45 horas se presentará el grupo abridor, mientras que a las 22:00 horas subirá al escenario la intérprete sonorense. Los boletos tendrán un costo que va de los 950 a los mil 750 pesos, dependiendo de la zona elegida.
En el presidium estuvieron Martín Santana de Venados de Mazatlán, Luis Roberto Ontiveros Zaragoza, director de Record Music y Pacífico, Karen Andrea Ibarra Reyna, de Record Music y Édgar Bernal, de desarrollo de Marca de Pacífico fondo Empresarial Chevron.