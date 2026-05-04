Presentarán a Ingrid Contreras como cantante

En busca de replicar el éxito obtenido recientemente con el concierto de Chayanne, la empresa Record Music anunció que la joven cantante sonorense Ingrid Contreras se estará presentando por primera vez en Mazatlán el sábado 23 de mayo en el gimnasio Lobodome. La presentación se llevará a cabo en el recinto de la Universidad Autónoma de Durango, con una capacidad estimada de más de 2 mil personas, distribuidas entre gradas, zona de sillas y área VIP; siendo una de las principales apuestas de la promotora en el mes.

Luis Ontiveros, presidente de Record Music.

Durante una rueda de prensa, organizadores junto a integrantes de Pacífico Fondo Empresarial dieron a conocer los detalles del espectáculo. Luis Ontiveros, presidente de Record Music, destacó la importancia de traer a Mazatlán a una de las nuevas figuras del pop y el regional mexicano. “Queremos presentar por primera vez en Mazatlán a una de las artistas jóvenes más importantes que hay, que ha construido su carrera a través de redes sociales y sigue sorprendiendo a sus fanáticos con su talento”, expresó. Como parte del programa, el público podrá disfrutar previamente de la participación del Grupo Cuatro Cuartos, quienes abrirán el concierto con un repertorio que servirá de antesala al show principal.

Karen Andrea Ibarra Reyna.