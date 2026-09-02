Presentarán en México Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise su nueva película ‘Digger’

La Ciudad de México se transformará a finales del mes en uno de los epicentros cinematográficos más importantes del planeta. La distribuidora Warner Bros. Pictures confirmó que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y la estrella de Hollywood Tom Cruise pisarán suelo azteca en septiembre. La visita se enmarca en la gira promocional internacional de Digger, el megaproyecto cinematográfico que ha despertado enormes expectativas en la industria global por reunir a dos de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. El encuentro tendrá lugar el próximo 25 y 26 de septiembre en el complejo Parque Toreo, en el Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Digger representa la primera alianza creativa entre González Iñárritu y Cruise en una trama que promete ser tan ambiciosa como impredecible, destaca infobae.com

El filme sigue la vertiginosa odisea del hombre más poderoso del mundo, quien se adentra en una misión frenética contra el tiempo para demostrar que es el auténtico salvador de la humanidad, justamente antes de que una catástrofe desencadenada por sus propias acciones termine por destruirlo todo. Para dar vida a este complejo relato, Cruise encabeza un reparto estelar compuesto por figuras de la talla de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. En el apartado técnico, la producción destaca por marcar el emotivo reencuentro de González Iñárritu con el cinefotógrafo Emmanuel “El Chivo” Lubezki, tres veces ganador del Premio de la Academia. Lubezki vuelve a unir fuerzas con el cineasta mexicano tras sus aclamadas colaboraciones en Birdman y El renacido.