Presidente de Miss Universo insulta a Fátima Bosch; la mexicana lo enfrenta y es respaldada

Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Thailand y fundador de Miss Grand International (MGI), insultó a Fátima Bosch, la actual Miss Universo México 2025 durante la ceremonia de imposición de bandas, provocando indignación internacional.

Itsaragrisil insultó a Fátima Bosch frente a decenas de concursantes, durante la ceremonia de entrega de bandas, tras reprocharle no promocionar al país anfitrión de Miss Universo 2025 en sus redes sociales.

La mexicana respondió que era un mal entendido. y el motivo habría sido la ausencia de Bosch en una sesión de fotos de patrocinadores o su negativa a participar en un video promocional.

Entre los momentos más tensos del enfrentamiento, el director fue escuchado haciendo comentarios y acusaciones directas.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, “Se te pidió que hicieras un video en la mañana y tú dijiste que no”. “¡No tienes una voz! ¡Seguridad! "De acuerdo con testigos, Nawat llegó a insultar a la representante mexicana, supuestamente llamándola “estúp” o “cabeza hueca”.

Visiblemente afectada, Fátima Bosch se levantó y abandonó la sala, no sin antes responderle: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer. Todas merecemos respeto y estoy representando a mi país.”

Varias delegadas internacionales abandonaron el lugar en un gesto de apoyo, mientras que la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, también mostró su inconformidad y decidió retirarse del salón.

Minutos después, la cuenta oficial de Miss Universe México publicó un comunicado en el que condenó el trato recibido por Bosch:

“Lo que pasó hoy con @fatimaboschfdz en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada.”

La Organización Miss Universo respaldó la postura mexicana y anunció que una delegación encabezada por su CEO, Mario Búcaro, viajaría a Bangkok para evaluar la situación y garantizar un ambiente profesional para todas las participantes.

Frente a las cámaras, Bosch acusó al directivo de haberla “insultado e irrespetado” en público, lo que llevó a que la mexicana y varias otras candidatas abandonaran una reunión de manera abrupta.

El incidente se ha hecho viral en las redes sociales se dio durante un encuentro preliminar del Miss Universo 2025 en Bangkok.

Fátima Bosch declaró ante la prensa y mediante transmisiones en vivo que el señor Itsaragrisil la confrontó y le gritó “¡cállate!” y la calificó de “estúp...”. Y según su versión el regaño se debió a una supuesta negativa de ella y otras participantes para publicar material promocional de Tailandia.

“Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo”, relató la modelo tabasqueña.

Comentó además que era importante visibilizar esto para que el mundo sepa que nadie debe intentar apagar sus voces, por lo cual la dignidad como mujer y ser humano siempre estaba por delante.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. La manera en cómo me trató sin ninguna razón, sólo porque tiene problemas, eso no está bien y espero que todas las mujeres no importa si tienen un gran sueño, si eso te quita tu dignidad, debes irte”.

Nawat Itsaragrisil es una figura con notable influencia en el mundo de los concursos de belleza en Asia, y su reacción desmedida no solo afectó a Bosch sino que provocó un efecto dominó, llevando a que otras candidatas se unieran a la protesta de la mexicana y se retiraran del recinto, solicitando la intervención de la seguridad.

Tras la viral confrontación, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas públicas a través de sus redes y fue transmitida en vivo en un intento por calmar la polémica que ha marcado las actividades previas a la final del certamen en Bangkok.

Durante su transmisión, Nawat Itsaragrisil no mencionó directamente a Fátima Bosch, pero reconoció que sus comentarios durante la ceremonia pudieron generar incomodidad.

“Si alguien no se siente bien, si alguien siente incomodidad, si alguien se vio afectado, pido disculpas a todos”, expresó el empresario tailandés.

Agregó que ya había conversado y ofrecido disculpas “al resto de las chicas en el salón”, intentando cerrar el tema.