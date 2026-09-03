Presta Carín León su voz para la plataforma de Waze, guiará a los automovilistas

Esta integración busca acompañar a millones de conductores en sus trayectos diarios mediante comandos de voz personalizados, opciones de personalización visual en el mapa y una selección musical vinculada al artista.

A través de sus canales oficiales, el intérprete sonorense compartió el lanzamiento de esta función especial que permite a los automovilistas recibir indicaciones de ruta con su tono característico y sus expresiones más populares.

El cantante sonorense de música regional, Carín León, suma una nueva faceta a su carrera al convertirse en la voz oficial de navegación dentro de la plataforma Waze.

La alianza entre la aplicación de navegación y el artista sonorense ofrece a los usuarios una experiencia temática completa dentro de la interfaz. La actualización incluye los siguientes elementos, señala elimparcial.com

Comandos de voz personalizados: Las alertas de tráfico, desvíos y giros viales son expresadas con la voz de Carín León, incorporando frases características como “Ajusta el cinturón, viejo”, “Vuelta a la derecha y ¡arre!” o “Tráfico pesado adelante, con calma pariente”.

Estado o “Mood” personalizado: Los conductores pueden cambiar el icono tradicional de su perfil por un avatar diseñado a imagen del cantante con su distintivo sombrero.Icono de vehículo: Se habilita la opción de cambiar el coche predeterminado en el mapa por un vehículo personalizado que representa la estética del artista.

Integración musical: La plataforma vincula el reproductor de audio de Waze con listas de reproducción oficiales del cantante en servicios de streaming.

Habilitar la voz del intérprete en el teléfono celular es un proceso sencillo que no requiere pagos adicionales ni descargas externas. Para realizar la configuración de manera correcta, siga estas instrucciones.

Abra la aplicación Waze en su dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android. Seleccione el icono de Ajustes o el menú de configuración principal. Diríjase a la sección Voz y sonido dentro del menú.

Presione sobre la pestaña Voz de Waze para desplegar el catálogo de voces disponibles. Busque la opción identificada como Carín León y tóquela para confirmar la selección.

Si la voz del cantante no aparece listada inmediatamente en el menú, se sugiere verificar que la aplicación cuente con la actualización más reciente disponible en Google Play Store o App Store.