Presume Carín León a Hermosillo, en el videoclip de ‘En la misma cama’

El video musical fue publicado el 7 de mayo en el canal oficial de YouTube de Carín León y, hasta el momento, se mantiene como el videoclip más reciente disponible en esa plataforma del intérprete de Primera Cita, señala elimparcial.com

Aunque el videoclip de En la misma cama fue estrenado hace dos meses, recientemente volvió a llamar la atención luego de que el fotógrafo David Hinojos compartiera imágenes inéditas del detrás de cámaras de la producción, revelando cómo se realizó el rodaje en algunos de los lugares más representativos de Hermosillo, Sonora.

El cantante sonorense Carín León continúa demostrando el orgullo que siente por su tierra, esta vez a través del lente del reconocido fotógrafo David Hinojos.

Detrás de la producción hubo un importante equipo de talento sonorense encabezado por Blackcorp Producciones, que logró completar el proyecto en apenas dos días y medio de grabación.

En la misma cama presenta una historia de amor marcada por la nostalgia y los recuerdos de una relación que dejó huella.

La propuesta visual está inspirada en la estética del rock and roll de los años cincuenta, combinando automóviles clásicos, vestuarios de época, iluminación cálida y escenarios cuidadosamente seleccionados para reforzar la narrativa de la canción.

Uno de los versos más representativos resume el tono melancólico del tema. “Fue una noche, la más triste, la más feliz”.

Para construir esa atmósfera, el equipo decidió recorrer diversos espacios emblemáticos de Hermosillo, reforzando la identidad local del videoclip.

El rodaje incluyó algunos de los sitios más conocidos de la capital sonorense, entre ellos el Museo de la Universidad de Sonora, el Estadio Sonora, así como la Cineteca Sonora.

A lo largo de su carrera, Carín León ha manifestado en distintas ocasiones su interés por mostrar los paisajes y espacios que marcaron su vida antes de convertirse en una figura internacional de la música regional mexicana.

Según explicó Hinojos, el concepto del videoclip fue presentado por un director español. Posteriormente, la propuesta llegó a manos del equipo de Carín León y fue aprobada para desarrollarse en Hermosillo.

“La verdad fue una propuesta que se hizo de un director español, se la presentó a Carín. Hizo la propuesta en relación al tema, le gustó y se ejecutó”, detalló.

A partir de ese concepto comenzaron los trabajos de iluminación, ambientación y fotografía para recrear una estética inspirada en la década de los cincuenta.

Aunque el videoclip se estrenó el 7 de mayo, fue hasta los primeros días de julio cuando David Hinojos decidió compartir una sesión fotográfica inédita del backstage.

Las imágenes muestran distintos momentos del proceso de grabación, desde la preparación del equipo técnico hasta escenas junto a Carín León y el resto de la producción.