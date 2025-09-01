Presume Cazzu el talento de la pequeña Inti para cantar

También compartió fotografías relacionadas con el arte de su próximo álbum, así como una tomada del interior de su libro Perreo: Una Revolución, señala quien.com

Cazzu recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su ambiente de trabajo. La cantante publicó imágenes en las que aparece trabajando en el estudio de grabación, revisando un guión y acompañada por integrantes de su equipo.

La niña acompaña con frecuencia a su mamá en sus actividades profesionales, especialmente en el estudio de grabación, donde ha comenzado a mostrar interés por la música.

Tras su polémica separación de Christian Nodal, Cazzu ha concentrado sus esfuerzos en su carrera musical y en la crianza de su hija, Inti, quien en los próximos días cumplirá dos años de edad.

Pero lo que más llamó la atención de su publicación fue el video que incluyó al final, en el que aparece a su hija Inti mostrando uno de sus talentos. En las imágenes, la niña aparece sentada mientras toca un pequeño teclado rosa de juguete, colocado sobre otras cajas apiladas.

La niña usaba un conjunto de pantalón y camiseta blanca con un estampado de corazones, además de un chaleco rosa acolchado y calcetines grises con amarillo. Aunque la cantante evitó mostrar la cara de la niña, sí se pudo apreciar su largo pelo.

Mientras tocaba el teclado, Inti balbuceó algunas palabras, simulando cantar. Aunque el video duró apenas unos segundos, fue suficiente para mostrar el interés de la niña por la música y evidenciar la influencia de Cazzu en su gusto por la música.

La publicación de Cazzu llega unas semanas antes de una fecha significativa: el segundo cumpleaños de su hija Inti, que se celebrará el próximo 14 de septiembre.

Aunque se prevé que la niña tenga una celebración especial, aún no se ha confirmado si el festejo ocurrirá en esa misma fecha, dado que la cantante argentina tiene un compromiso profesional programado para ese día.

La artista argentina tiene programado un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo domingo 14 de septiembre, como parte de su gira Latinaje En Vivo.

A través de sus redes sociales, la cantante informó que las entradas para esta presentación ya están agotadas. Además, tiene programados espectáculos en el mismo recinto tanto un día antes como un día después. Ante este calendario, no se descarta que la artista celebre el cumpleaños de su hija Inti de manera anticipada o una vez concluida su serie de shows.