Presume Cazzu las llaves de su nueva casa

Las fotografías, publicadas como parte de un balance de fin de año, muestran distintos pasajes de su 2025, entre ellos una Navidad íntima junto a su hija Inti.

La cantante argentina compartió en redes sociales una serie de imágenes personales que, más allá del festejo decembrino, dejaron ver un momento clave en su vida privada; compró una nueva casa en la que vivirá junto a su hija Inti.

Después de un año marcado por cambios, mudanzas y exposición mediática, Cazzu despidió el 2025 con un mensaje distinto: calma, hogar y maternidad.

Sin embargo, una imagen en particular concentró la atención de sus seguidores. En ella, Cazzu aparece dentro de una vivienda aún vacía, sosteniendo unas llaves y acompañando la postal con un mensaje breve y contundente: “Mi Casa”.

La artista también compartió, la imagen está fechada el 25 de noviembre, lo que confirmaría que la intérprete logró establecerse recientemente en una nueva propiedad. El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes lo interpretaron como el cierre de una etapa de inestabilidad, detalla milenio.com

Durante los últimos meses, Cazzu había hablado abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrentó tras su separación de Christian Nodal. En julio pasado, reconoció que no podía seguir pagando la renta del lugar donde vivía con su hija y que atravesó varias mudanzas en busca de un espacio estable para ambas.

En ese mismo periodo circularon versiones que apuntaban a tensiones con el cantante sonorense relacionadas con la manutención de la menor y con acuerdos sobre propiedades en Argentina.

Recientemente se dio a conocer que Nodal interpuso una demanda en Jalisco para regular la custodia, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia, un proceso que sigue en curso.

En contraste con ese contexto, Cazzu también compartió una imagen de la Nochebuena junto a Inti. En la fotografía, la menor aparece sentada en el suelo, vestida de blanco y jugando con un muñeco de Santa Claus y un reno, una escena que despertó ternura entre sus seguidores y reforzó la idea de un cierre de año marcado por la reconstrucción personal y un nuevo comienzo.