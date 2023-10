La emoción de haberse convertido en padre de una nenita, tal como dio a conocer, es evidente; por ello, Christian Nodal no duda en presumir a la menor provocación a su bebé, aunque no ha mostrado hasta ahora su rostro. Pero eso no impide que se den a conocer momentos cuando el cantante, su madre Cazzu u otros miembros de ambas familias conviven con la chiquilla.

Así, el intérprete del tema “De los besos que te di” aprovechó que está en su natal Jalisco, México, para visitar a algunos parientes y dio a conocer un encuentro entre su pequeña y un primito, quien también es bebé, hijo de su hermana Amely González Nodal.

Así, el artista de origen mexicano, en una de sus historias de Instagram, publicó una imagen, en blanco y verde, donde se logra apreciar la mano de Cazzu deteniendo a su hijita de su pancita, mientras a su lado hay otro bebé con un atuendo de dinosaurio con la frase Late night. Los primitos, fue el texto que se pudo apreciar en esta fotografía.