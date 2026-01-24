$!Presume Christian Nodal nuevo tatuaje en el cuello, podría ser dedicado a su esposa

Christian Nodal volvió a llamar la atención luego de someterse a una nueva sesión de tatuajes, justo antes de regresar a sus compromisos en los escenarios. El intérprete de regional mexicano aprovechó los días posteriores a sus vacaciones y a la celebración de su cumpleaños número 27 para añadir un nuevo diseño a su piel, esta vez en la zona del cuello. El cambio ocurre en un momento clave de su carrera y de su vida personal, ya que coincide con una etapa de ajustes en su imagen, decisiones familiares y el regreso a su actividad profesional.

De acuerdo con información difundida por Infobae, el nuevo tatuaje fue realizado recientemente y se localiza en el cuello del cantante. Hasta ahora, Christian Nodal no ha revelado el diseño ni el significado de la pieza, por lo que se desconoce si tiene un simbolismo personal o estético específico, señala elimparcial.com