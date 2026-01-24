$!Presume Christian Nodal nuevo tatuaje en el cuello, podría ser dedicado a su esposa

Christian Nodal volvió a llamar la atención luego de someterse a una nueva sesión de tatuajes, justo antes de regresar a sus compromisos en los escenarios.
El intérprete de regional mexicano aprovechó los días posteriores a sus vacaciones y a la celebración de su cumpleaños número 27 para añadir un nuevo diseño a su piel, esta vez en la zona del cuello.
El cambio ocurre en un momento clave de su carrera y de su vida personal, ya que coincide con una etapa de ajustes en su imagen, decisiones familiares y el regreso a su actividad profesional.
De acuerdo con información difundida por Infobae, el nuevo tatuaje fue realizado recientemente y se localiza en el cuello del cantante. Hasta ahora, Christian Nodal no ha revelado el diseño ni el significado de la pieza, por lo que se desconoce si tiene un simbolismo personal o estético específico, señala elimparcial.com
La decisión se dio después de un periodo de descanso que compartió con su esposa, Ángela Aguilar, lo que marcó una pausa antes de retomar presentaciones y proyectos musicales.
El encargado de realizar el tatuaje fue el artista Javier Hernández, quien compartió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales. En sus publicaciones, destacó el trato sencillo y la buena energía tanto de Nodal como de Ángela Aguilar.
Hernández describió la experiencia como un momento especial, señalando que fue un encuentro que se queda “en el corazón”, sin ofrecer detalles técnicos sobre el diseño aplicado.
El nuevo tatuaje en el cuello contrasta con otro proceso que Christian Nodal atraviesa de manera paralela: la eliminación de los tatuajes que llevaba en el rostro. Este tratamiento, realizado con láser, forma parte de una transformación personal que el propio cantante ha explicado públicamente.
El principal motivo detrás de esta decisión es su hija Inti, fruto de su relación pasada con la cantante argentina Cazzu. Nodal ha expresado que busca que su hija pueda reconocer su rostro de una forma más limpia y sin tantas marcas visibles.