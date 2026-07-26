Presume Eduin Caz su encuentro con el futbolista mexicano Gilberto Mora

Desde su irrupción en el futbol profesional, Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes sociales.
A sus 17 años hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana, actuación que disparó su popularidad entre los aficionados.
Tras marcar el único gol en la victoria de Tijuana frente a León, en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, Gil Mora protagonizó un breve encuentro con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, señala infobae.com
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Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)
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El vocalista y líder de Grupo Firme acudió junto a su familia para disfrutar del partido y conocer a todo el equipo, aprovechando para tomarse una foto con la promesa mexicana.
“Muy centrado, eres otro nivel. No se preocupen, no me lo voy a llevar de fiesta, tranquilos, igual yo ya ni tomo”, escribió el vocalista de Grupo Firme.
Volviendo al media punta de los Xolos un fenómeno viral tanto dentro como fuera del mundo del futbol, Mora debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024 con apenas 15 años, de la mano del técnico Juan Carlos Osorio.
El líder de la agrupación no fue el único feliz por conocer a la joya azteca, el más feliz fue su hijo, Eduin Gerardo quién recibió el autógrafo del jugador en su álbum del Mundial 2026 con una breve dedicatoria incluida. “Para Eduin, con cariño de Gil Mora”, escribió el seleccionado nacional.
Los comentarios en redes no se hicieron esperar, todos mencionando que por favor no le presenten las bebidas alcohólicas a “Morita”.
“¡Don Memo no lo deje tanto tiempo solo!”, “Nomas no lo invites a tus conciertos”, “Mi muchacho siempre ha sido muy centrado”, “No puedo con tanta belleza en una sola foto”, “Se juntaron los que saben”, “Hasta se ven de la edad Eduin y Morita”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación compartida por el vocalista de Grupo Firme.
A lo que el cantante, Eduin Caz, aseguró que no lo llevará de fiesta, señalando que él ya no toma y que Gilberto Mora es una persona muy centrada.