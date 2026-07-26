Presume Eduin Caz su encuentro con el futbolista mexicano Gilberto Mora

Desde su irrupción en el futbol profesional, Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes sociales. A sus 17 años hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana, actuación que disparó su popularidad entre los aficionados. Tras marcar el único gol en la victoria de Tijuana frente a León, en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, Gil Mora protagonizó un breve encuentro con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, señala infobae.com

El vocalista y líder de Grupo Firme acudió junto a su familia para disfrutar del partido y conocer a todo el equipo, aprovechando para tomarse una foto con la promesa mexicana. “Muy centrado, eres otro nivel. No se preocupen, no me lo voy a llevar de fiesta, tranquilos, igual yo ya ni tomo”, escribió el vocalista de Grupo Firme. Volviendo al media punta de los Xolos un fenómeno viral tanto dentro como fuera del mundo del futbol, Mora debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024 con apenas 15 años, de la mano del técnico Juan Carlos Osorio.

El pequeño Eduin se llevó su álbum autografiado.