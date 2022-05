“Estoy feliz”, fue la frase que utilizó Frida Sofía para acompañar dicho audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Las reacciones surgieron de inmediato por parte de los seguidores, quienes no dudaron en dar su respaldo a la chica en lo que podría ser su nuevo noviazgo. “Te mereces la paz y el amor que ahora transmites y eso niña hermosa me hace muy feliz. Aunque nunca te conozca personalmente me caes super bien”, escribió un internauta.

“Te mereces todo esto y mucho más hermosa, Estoy tan feliz por ti y de verte tan feliz!!”; “Frida mereces ser la más feliz beba. Eres tan hermosa, tienes tanto talento y un corazón enorme y sincero. Te admiro tanto ¡eres una guerrera!”; “Te mereces todo lo bonito de este mundo, se feliz bebé preciosa”; “Felicidades hermosa se te ve radiante. Disfruta al máximo, lo mereces”; fueron algunas de las mensajes que se pueden leer por parte de los fans.