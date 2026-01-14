$!Presume Kenia Os su nuevo cambio de look

Kenia Os volvió a colocarse en el centro de la conversación digital al iniciar el 2026 con un cambio de imagen que generó miles de reacciones en redes sociales. La cantante mexicana compartió una serie de fotografías en sus cuentas oficiales, principalmente en Instagram, plataforma donde suma más de 18 millones de seguidores. Las publicaciones no solo marcaron una nueva etapa estética, sino que también funcionaron como antesala para anunciar su regreso a la música. En las imágenes, Kenia Os aparece con un cabello más corto de lo que ha usado en los últimos año, y posando con un body color rosa y un pants en color rojo. El atuendo llamó la atención por mostrar un tatuaje en el glúteo que no era conocido por gran parte de sus seguidores. La publicación fue acompañada por la palabra “home”, lo que generó distintas lecturas entre los usuarios.

Algunos seguidores interpretaron el mensaje como una referencia a intimidad o comodidad, mientras que otros comenzaron a especular sobre si su pareja sentimental, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, fue quien tomó las fotografías. Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por la cantante, por lo que se mantiene únicamente como una teoría surgida en redes sociales.

Más allá de estas conjeturas, las imágenes dejaron ver una estética distinta a la que Kenia Os había mostrado en meses anteriores, lo que reforzó la idea de una nueva etapa en su carrera artística. La publicación no tardó en recibir la reacción de Peso Pluma. El cantante de corridos tumbados comentó directamente en la sección de comentarios con mensajes como “Mi novia chula hermosa bella con su nuevo look” y “Ve nomas”. Estas expresiones generaron una ola de respuestas por parte de los seguidores de ambos artistas. Los comentarios del público destacaron la cercanía y el apoyo que el cantante muestra hacia Kenia Os. Algunos usuarios señalaron que Peso Pluma se ha convertido en “el fan número uno” de la cantante, mientras otros celebraron la forma en la que la pareja se expresa públicamente.