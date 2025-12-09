Presume Miley Cyrus su anillo de compromiso

Entre risas, complicidad con la audiencia y su sello inconfundible de espontaneidad, Miley dejó ver su anillo de compromiso que nadie pasó por alto y lo acompañó con una broma inesperada que terminó por encender aún más el interés de los fans.

La cantante, que ha atravesado un año lleno de proyectos, música y apariciones públicas, sorprendió al público con un detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Miley Cyrus volvió a robarse los reflectores durante una reciente aparición televisiva, demostrando una vez más que su carisma y sentido del humor son tan contundentes como su talento.

La intérprete de Flowers lució radiante mientras mostraba la joya que selló oficialmente su compromiso, gesto que de inmediato generó conversación en medios y redes. La pareja, que se ha mantenido relativamente discreta, continúa dando pasos importantes en su vida personal.

Durante una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, Cyrus habló con naturalidad sobre su relación con Maxx Morando, músico con quien ha compartido una historia sentimental sólida desde hace varios años, señala milenio.com

El anillo, diseñado por la reconocida joyera Jacquie Aiche, cuenta con un diamante cushion-cut montado sobre una gruesa banda de oro de 14 quilates. Su distintivo tamaño y brillo lo convirtieron en el protagonista de la noche. Expertos han estimado que podría tener entre 4 y 5 quilates, con un valor de casi 450 mil dólares.

El diseño elegante pero llamativo encaja perfectamente con el estilo de Miley, quien lo lució con orgullo ante las cámaras.

Mientras charlaba con Jimmy Kimmel, el presentador la felicitó por su compromiso y al preguntarle si el anillo había sido un regalo anticipado de fin de año, Miley soltó una carcajada y respondió con su característico humor, que ese anillo fue producto del famoso Black Friday que se hace allá en Estados Unidos.

Aunque inmediatamente aclaró que estaba bromeando, la frase se volvió viral y dejó ver la dinámica divertida que mantiene con Morando. Con ese comentario, Cyrus reafirmó que sigue siendo una de las artistas más auténticas del entretenimiento, elegante, sincera y siempre dispuesta a reírse de sí misma.

“Esta fue una oferta del Viernes Negro, cariño”. Dijo Miley entre risas “En realidad no lo fue, pero era inteligente en ese sentido”, aclaró, antes de agregar: “Podría haberlo sido. No estoy segura. Mejor que no lo haya sido”, Declaró Miley

Maxx Morando es un músico, baterista, compositor y productor nacido en Los Ángeles en 1998, con ascendencia peruana. Fue baterista de la banda The Regrettes entre 2015 y 2018, y actualmente es miembro del proyecto de rock alternativo Liily.

Morando también ha coescrito y producido música en el álbum de Miley Cyrus de 2023, Endless Summer Vacation, y en su reciente álbum Something Beautiful.

La pareja, que comenzó su relación en 2021 tras una cita a ciegas, se ha comprometido y Morando se caracteriza por su bajo perfil y por evitar el foco mediático.