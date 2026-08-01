Presume Natanael Cano más de 120 millones de reproducciones en Spotify, en solo dos días

Durante su recorrido por las instalaciones, el intérprete mostró algunas pantallas con las métricas de su catálogo musical. Ahí explicó que en los últimos 30 días alcanzó 318 millones de reproducciones, una cifra que llamó la atención por el ritmo con el que ha crecido, señala elimparcial.com

El cantante sonorense visitó las oficinas de lo que parece ser su plataforma de distribución musical, donde compartió el crecimiento que registran sus reproducciones y aseguró que sus cifras siguen aumentando a gran velocidad, justo cuando se alista para iniciar su próxima gira por México.

Después de varios días en los que sus publicaciones en redes sociales despertaron preocupación entre sus seguidores por un aparente momento complicado en el ámbito sentimental, Natanael Cano volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por los resultados que está obteniendo en su carrera musical.

El propio artista señaló que apenas 48 horas antes el contador registraba alrededor de 200 millones de reproducciones. Esto significa que, según sus declaraciones, sumó aproximadamente 120 millones en solo dos días, un incremento que celebró frente a las personas que lo acompañaban durante la visita.

El entusiasmo del creador de los corridos tumbados quedó reflejado cuando aseguró que el crecimiento continuará en las próximas horas.

“Mañana va a tener 400”, comentó mientras observaba las estadísticas de reproducción. Después añadió la frase “se va a prender el cerro”, expresión con la que transmitió su confianza en que su música seguirá ocupando un lugar destacado entre las preferencias del público.

Las reproducciones en plataformas de música son uno de los principales indicadores para medir el alcance que tiene un artista entre los usuarios. Un aumento constante suele reflejar un mayor consumo de su catálogo, impulsado por nuevos lanzamientos, recomendaciones dentro de la plataforma, tendencias en redes sociales o el interés que genera una próxima gira.

En el caso de Natanael Cano, este crecimiento coincide con la expectativa que existe por sus próximas presentaciones y con la permanencia de sus canciones entre los contenidos más escuchados por sus seguidores.

La aparición del cantante también llamó la atención porque ocurre poco después de que compartiera mensajes y publicaciones que muchos de sus seguidores relacionaron con una posible ruptura amorosa. En ese momento, varios usuarios expresaron preocupación por el estado de ánimo del artista.

Sin embargo, las imágenes difundidas durante su visita muestran a un Natanael Cano concentrado en su carrera, celebrando los resultados de su música y agradeciendo el trabajo de las personas que forman parte de su equipo.

Antes de abandonar las oficinas, el cantante se despidió del personal con un breve mensaje: “Qué bueno que vinieron. Muchas gracias”, dejando una imagen distinta a la que había mostrado días atrás en redes sociales.

El crecimiento en las reproducciones llega mientras Natanael Cano afina los últimos detalles de su Vol. 1 Tour, que contempla presentaciones en la Ciudad de México y Guadalajara durante septiembre.