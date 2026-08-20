Presume Zayn Malik la playera de la selección mexicana, y las redes sociales ‘estallan’

En pocas horas, la publicación comenzó a llenarse de comentarios de seguidores que prácticamente le dieron la nacionalidad mexicana de manera simbólica.

La imagen rápidamente llamó la atención porque el cantante británico no solamente luce el jersey del Tri: en la escena también aparece una botella de salsa Valentina, un detalle que los usuarios mexicanos no dejaron pasar.

Zayn Malik volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores mexicanos después de compartir una fotografía en la que aparece usando una playera de la Selección Mexicana mientras prepara elotes a la parrilla.

En la fotografía publicada en Instagram, Zayn Malik aparece al aire libre, junto a una parrilla, mientras cocina varios elotes. El cantante viste una camiseta negra de la Selección Mexicana, acompañada de shorts y tenis blancos, detalla elimparcial.com

Hasta el momento, Zayn no explicó públicamente por qué decidió utilizar el jersey ni acompañó la publicación con un mensaje específico sobre México.

Sin embargo, la imagen fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular y bromear sobre su supuesto cariño por el país

Los comentarios rápidamente se convirtieron en uno de los aspectos más llamativos de la publicación.

Entre las reacciones aparecen mensajes como “Ya eres mexicano, hermano”, “el verdadero Zayn hermano, ya eres mexicano” y “Zayn del Tri”.

Otros usuarios hicieron referencia directamente a la comida que aparece en la fotografía.

“Ok, pero muy bien que estás comiendo tus cositas con salsa Valentina”, escribió uno de sus seguidores.

Incluso hubo quienes aprovecharon la imagen para declarar que el cantante ya era parte de México, mientras otros simplemente celebraron verlo utilizando la camiseta de la selección.

La publicación ya había superado 1.8 millones de Me gusta al momento de la captura, además de acumular miles de comentarios. Aunque la playera fue el primer elemento que llamó la atención, los usuarios también descubrieron una botella de Valentina sobre una de las mesas del lugar.

Para los mexicanos, la combinación resultó casi perfecta: elotes, salsa Valentina y la camiseta del Tri.

La escena incluso recordó una de las preparaciones más populares de la comida callejera mexicana, ya que los elotes suelen acompañarse con ingredientes como mayonesa, limón, queso, chile y diferentes salsas.

En otras palabras, Zayn apareció en una fotografía que, para sus seguidores, tenía prácticamente todos los elementos para ser considerada una postal mexicana.

La fotografía también cobró relevancia porque Zayn Malik mantiene una importante base de seguidores en México y su nombre ha estado relacionado recientemente con el país.

El cantante ha tenido presentaciones y proyectos que han generado expectativa entre sus fans mexicanos, por lo que cualquier referencia al país suele provocar una respuesta inmediata en redes sociales.

Sin embargo, es importante separar las bromas de los seguidores de los hechos: Zayn no ha declarado que sea aficionado de la Selección Mexicana ni confirmó que la fotografía sea un mensaje relacionado con el futbol.

Por ahora, lo único evidente es que decidió posar con la camiseta del Tri y que sus seguidores mexicanos recibieron la imagen con entusiasmo.

Desde su etapa como integrante de One Direction, Zayn Malik ha mantenido una enorme comunidad internacional que sigue de cerca cada una de sus publicaciones.

Esta vez, no necesitó anunciar música nueva ni un proyecto cinematográfico para convertirse en tendencia entre los mexicanos.

Una camiseta del Tri, unos elotes a la parrilla y una botella de Valentina fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a llamarlo “Zayn del Tri” y aseguraran, entre bromas, que el cantante británico ya es mexicano.