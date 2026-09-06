Prime Video tumba Spider-Noir de Nicolas Cage pese a éxito en los Emmy

Prime Video canceló Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage, apenas tres meses después de su estreno mundial. La decisión ocurre a pesar de recibir once nominaciones a los premios Emmy 2026, siendo la producción más reconocida de la plataforma.

La producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios concluirá con los ocho episodios que integraron su primera temporada, estrenada en Prime Video el 27 de mayo de 2026. La plataforma no ha dado a conocer los motivos de la cancelación.

La medida sorprende debido a que Spider-Noir fue la producción con más nominaciones a los premios Emmy 2026 de Prime Video. La serie superó las diez candidaturas de Fallout y las cinco de The Boys.

La Academia de Televisión confirmó las once candidaturas, que incluyeron diseño de producción, cinematografía, maquillaje protésico, composición musical, edición y mezcla de sonido, efectos visuales, coordinación de escenas de riesgo y diseño de títulos. La serie no obtuvo nominaciones en las principales categorías ni para la actuación de Nicolas Cage.

Basada en el personaje Spider-Man Noir de Marvel Comics, la serie presentó a Cage como Ben Reilly, un detective privado envejecido. La historia se ambienta en una versión alternativa de Nueva York en 1933, durante la Gran Depresión.

Reilly, tras una tragedia personal, retoma su identidad como The Spider, el único superhéroe de la ciudad, mientras investiga crímenes. El programa fusionó elementos de superhéroes con el estilo de películas clásicas de detectives.

Además de Cage, el reparto incluyó a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. La producción estuvo a cargo de los showrunners Oren Uziel y Steve Lightfoot. Phil Lord y Christopher Miller, de las películas animadas del Spider-Verse, fungieron como productores ejecutivos.

Antes de la cancelación, Oren Uziel había comentado que una posible segunda temporada podría situar al personaje en los años previos o durante la Segunda Guerra Mundial. El showrunner consideraba que el formato de detective permitía iniciar cada temporada con un nuevo cliente y desarrollar historias fuera de Nueva York.

Sin embargo, estos planes no continuarán en Prime Video. Spider-Noir fue la primera serie derivada de un acuerdo entre Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios para desarrollar producciones basadas en personajes del universo de Spider-Man.

Entertainment Weekly reportó que ambas compañías preparan otro proyecto dentro de este universo, aunque los detalles se anunciarán próximamente.