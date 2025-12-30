Proclaman el 30 de diciembre como el Día de Maribel Guardia en Miami

A través de sus redes sociales, la actriz, conductora y cantante Maribel Guardia compartió orgullosa un reconocimiento especial que ha recibido en la ciudad de Miami, Florida, como un estímulo a su trayectoria artística.

Se trata de la proclamación del 30 de diciembre como el Día de Maribel Guardia en esta ciudad. Momento que acompañó con un mensaje especial.

“Hoy es un día especial. El 30 de diciembre fue proclamado como el día de Maribel Guardia. Hoy quiero recordar este reconocimiento tan increíble. Estaré eternamente agradecida con la Ciudad de Miami y con el comisionado @joecarollonow y lo más importante mi público, por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años. Los Amo”, escribió la cantante.