Proclaman el 30 de diciembre como el Día de Maribel Guardia en Miami

A través de sus redes sociales, la actriz, conductora y cantante Maribel Guardia compartió orgullosa un reconocimiento especial que ha recibido en la ciudad de Miami, Florida, como un estímulo a su trayectoria artística.
Se trata de la proclamación del 30 de diciembre como el Día de Maribel Guardia en esta ciudad. Momento que acompañó con un mensaje especial.
“Hoy es un día especial. El 30 de diciembre fue proclamado como el día de Maribel Guardia. Hoy quiero recordar este reconocimiento tan increíble. Estaré eternamente agradecida con la Ciudad de Miami y con el comisionado @joecarollonow y lo más importante mi público, por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años. Los Amo”, escribió la cantante.
Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)
Maribel Guardia acompañó la noticia con un par de fotografías que le tomaron el día de la proclamación, en donde se puede ver el documento expedido por la ciudad de Miami, y entregado de manos del Comisionado Joe Caroll.
La noticia de la proclamación del Día de Maribel Guardia en Miami desató controversia en redes sociales; mientras algunos internautas felicitaron a la actriz, otros resaltaron su apoyo y admiración.
Cabe mencionar que Maribel Guardia no es la única artista latina que tiene un día especial en Miami, pues en 2016 Thalía recibió un reconocimiento similar; su día es el 30 de septiembre.
“Tan preciosa por dentro y por fuera, eres una persona maravillosa en toda la extensión de la palabra, te quiero muchísimo un abrazo con harto cariño”, “Te felicito en verdad, me da gusto el ver tantos triunfos en tu vida. Muy merecidos. Felicidades por la gran mujer y guerrera que eres”, “Muchas felicidades Maribel. Honor a quien honor merece”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.