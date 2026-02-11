Proclaman el 9 de febrero como el ‘Día de Los Tigres del Norte’

La decisión fue anunciada durante una ceremonia en el Ayuntamiento de la ciudad, donde autoridades locales destacaron cómo los más de 50 años de carrera de Los Tigres del Norte los han convertido en una voz representativa de la experiencia migrante y en un símbolo de resiliencia, identidad y orgullo cultural.

San Francisco, California proclamó oficialmente el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte, un homenaje especial a la legendaria banda mexicana por su trayectoria musical y su profundo impacto cultural, especialmente entre la comunidad latina y migrante en Estados Unidos.

El reconocimiento no solo resalta su aportación artística al regional mexicano, sino también su influencia social y comunitaria, pues muchas de sus letras abordan temas de migración, desarraigo, lucha y esperanza que resuenan con generaciones de inmigrantes en Estados Unidos.

Durante el evento, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, entregó formalmente el documento que oficializa esta efeméride, mientras que la banda agradeció el honor con un mensaje señalando que lo recibían “con el corazón lleno” y reafirmó su compromiso de seguir contando historias a través de su música, detalla eldiariomorelos.com

Este reconocimiento se suma a otros homenajes previos en Estados Unidos, como la dedicación de una calle con su nombre en Brooklyn y la presencia de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, consolidando a Los Tigres del Norte como uno de los grupos más influyentes del panorama musical latino internacional.

Con este homenaje, San Francisco no solo celebra la trayectoria artística del grupo, sino también su papel como cronistas sociales que han narrado historias de migración, justicia y vida cotidiana durante más de cinco décadas.

Así, Los Tigres del Norte consolidan su legado como referentes indiscutibles de la música latina y como símbolo de identidad para millones de personas dentro y fuera de México.