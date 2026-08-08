Proclaman en Las Vegas el ‘Mago Samed Day’

En el marco de la conmemoración de su proclamación oficial otorgada el año pasado, hoy se celebra el Mago Samed Day en la ciudad de Las Vegas, Nevada, un hito que consolida la trayectoria del ilusionista y posiciona al talento mexicano en el escenario de mayor prestigio a nivel internacional. Édgar Monárrez, conocido artísticamente como El Mago Samed, ostenta la distinción histórica de ser el único ilusionista mexicano y sinaloense en recibir este reconocimiento institucional en la capital mundial del entretenimiento, compartiendo un honor reservado para figuras de talla global como Ricky Martin y Luis Miguel, entre otras.

Con relación a esta efeméride y al impacto cultural de este logro, el ilusionista compartió emocionado su sentir. “Proclamar mi trabajo en la capital mundial del entretenimiento es el sueño de cualquier artista, pero haberlo logrado como Mago mexicano trasciende la magia, lleva en cada acto la calidez, la resiliencia y los colores de nuestra tierra”, menciona. “Aquel 8 de agosto, al escuchar oficialmente mi nombre resonar en Las Vegas, supe que no estaba pisando ese escenario a solas. Conmigo subía cada mirada de asombro en mi país, cada persona que creyó en mí desde el día uno y cada aplauso mexicano que me vio crecer como ilusionista. Este día no solo celebra mi trayectoria; celebra que la magia de México no tiene fronteras”, rememoró orgulloso.

El documento que proclama el Mago Samed Day en Las Vegas.

Esta celebración no solo reconoce la excelencia técnica y artística de Samed, sino que reafirma el alcance y la relevancia del talento latino en la industria del espectáculo global. Samed nace en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el nombre de Édgar Monárrez, y desde muy pequeño despertó su curiosidad por la magia y el ilusionismo, años después su dedicación lo convirtió en el gran profesional de dicha profesión llevándolo a convertirse en el número uno en su estado, en su país y hoy está a la altura de cualquiera del mundo.

El Mago Samed junto a su esposa Paola Rodríguez.