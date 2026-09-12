Proclaman en Minneapolis el ‘Día de Los Tigres del Norte’

Los Tigres del Norte fueron homenajeados con su propio día en Minneapolis cuando el alcalde Jacob Frey recibió a la banda en el Ayuntamiento y proclamó oficialmente el 9 de septiembre como el Día de Los Tigres del Norte. “Los Tigres siempre han estado presentes y han alzado la voz por nuestra comunidad, y es un privilegio brindarles nuevamente un escenario para hacerlo”, dijo Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación de la Herencia Hispana, en un comunicado.

El reconocimiento llegó un día antes de que el grupo mexicoamericano encabezara la 39 edición anual de los Hispanic Heritage Awards en el Orchestra Hall, marcando la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Washington, D.C. Otros homenajeados incluyeron a Mon Laferte, Ximena Sariñana, Oscar D’León, Eladio Carrión y el representante estadounidense Joaquín Castro, en una noche que celebró las contribuciones latinas a la música, la cultura y el servicio público, señala billboard.com

En el evento, el grupo estuvo acompañado de sus familiares.

El artista colombiano Feid llevará su cortometraje El Green Print a la pantalla grande para una función especial de una sola noche el domingo (13 de septiembre). La cinta se proyectará en 42 salas Regal en 41 ciudades de Estados Unidos. Los boletos costarán 10 dólares e incluirán el estreno en salas del nuevo video musical de Feid, A xon de que. El valor de la entrada podrá canjearse por un cupón por el mismo monto para consumir en los cines participantes. Filmada en Japón, Miami, Los Ángeles y Tokio, El Green Print sigue la más reciente evolución del icónico alter ego de Feid, Ferxxo, combinando cultura underground, autos modificados, carreras de drift y narrativa cinematográfica. La película cuenta con apariciones de Álvaro Díaz, Yuki Chiba, Tony Hawk y el astro japonés del automovilismo Keiichi Tsuchiya. Compra tus boletos aquí y mira el avance abajo.

Antonio Tijerino, presidente y CEO de la Fundación de la Herencia Hispana, realiza la entrega del reconocimiento.