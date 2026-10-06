Producción de The Batman II se pausa por asunto familiar

La producción de “The Batman Part II” fue suspendida temporalmente por Warner Bros. y DC Studios, a petición del director Matt Reeves, debido a una situación familiar. Esta pausa añade un nuevo retraso a la secuela de la película del Caballero Oscuro.

Un representante de DC Studios confirmó la interrupción, señalando que “la producción de ‘The Batman Part II’ se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar (...) cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto”. Este paro se suma a los múltiples aplazamientos que ha enfrentado la cinta.

Inicialmente, el estreno de la secuela estaba programado para el 2 de octubre, pero Warner Bros. lo postergó al 1 de octubre de 2027. Posteriormente, en julio, la fecha se movió nuevamente a febrero de 2028. James Gunn, jefe de DC Studios, había justificado uno de los primeros retrasos como “bastante común” para grandes producciones.

Además de Robert Pattinson, quien regresa como el Caballero Oscuro, el reparto de la película incluirá a Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis y Jeffrey Wright. La primera entrega de Batman dirigida por Reeves se estrenó en marzo de 2022.