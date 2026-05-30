Producirá Sofía Vergara una nueva adaptación de la película ‘Amores Perros’

La moda de la nostalgia sigue vigente en la música, el cine y el streaming, ya se confirmó a través de Deadline, que la colombiana Sofía Vergara, mediante su casa productora, realizará una adaptación de la cinta mexicana Amores Perros, basada en material original de Guillermo Arriaga, en formato de serie.

Aunque aún no hay detalles sobre la plataforma en la que se estrenará el proyecto de origen latino, se informó que la historia estará basada en el guión ‘Perro Blanco, Perro Negro’, escrito por Guillermo Arriaga y utilizado como base para ‘Amores Perros’, película protagonizada por Gael García Bernal en el año 2000.

Esta sería una nueva producción de gran escala para Vergara, quien previamente produjo la nominada al Globo de Oro ‘Griselda’, serie que formó parte del catálogo de Netflix y retomó la historia de una de las narcotraficantes colombianas más conocidas, señala vanguardia.com