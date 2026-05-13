Producirá Vin Diesel la serie de ‘Rápidos y Furiosos’, para NBC Universal

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Fast & Furious ”, aseguró el actor a Deadline para confirmar este nuevo proyecto.

Con gran celebración la plataforma Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, confirmó que está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica Rápidos y Furiosos, la cual será producida por uno de sus protagonistas, Vin Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que, hasta el momento, solo una de las series de Fast & Furious, titulada así originalmente, se encuentra en desarrollo dentro de Peacock, mientras que otras producciones están en distintas fases de desarrollo en Universal Television, señala vanguardia.com

Durante la presentación de NBCUniversal, Vin Diesel profundizó sobre los motivos que llevaron a la franquicia a dar el salto a la pantalla chica.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes heredados y sus historias, y el deseo ha sido entrar al espacio televisivo”, expresó el actor.

En la charla Diesel también destacó que la llegada de ejecutivos clave para supervisar tanto el cine como la televisión en Universal le dio la confianza de que la integridad de los personajes permanecerá intacta.

Mike Daniels (Sons of Anarchy) y Wolfe Coleman (Shades of Blue) serán los showrunners y productores ejecutivos de la serie, además de encargarse de escribir el episodio piloto. Por su parte, Vin Diesel fungirá como productor ejecutivo junto con Sam Vincent, a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama, así como la elección del elenco que expandirá la historia de acción.