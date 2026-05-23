Producirán Gael García Bernal y Diego Luna el spin-off de la serie ‘The Boys: México’

The Boys: México forman parte del nuevo paso de la franquicia creada por Eric Kripke. Prime Video ya desarrolla una serie ambientada en México, con producción ejecutiva de Gael García Bernal y Diego Luna que podría llegar después de 2028.

La nueva producción se integra a la expansión del universo de The Boys, que cerró recientemente su historia principal tras cinco temporadas.

Hasta ahora no se conocen los personajes ni la trama principal, pero la existencia del spin-off “a la mexicana” se reveló desde 2023 y ya es casi un hecho.

El encargado de desarrollar The Boys: México es el escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer. El guionista participó en proyectos como Blue Beetle, basada en el héroe latino de DC Comics, señala infobae.com

Eric Kripke, creador de The Boys, dijo en abril pasado a Entertainment Weekly que el episodio piloto ya fue entregado a Prime Video. Según esa entrevista, la reacción de la plataforma fue positiva, aunque todavía hay observaciones antes de continuar con el desarrollo de la serie.

La participación de Diego Luna y Gael García Bernal es uno de los puntos que más atención ha generado alrededor de la producción. Ambos fueron anunciados únicamente como productores ejecutivos y no se ha confirmado si también aparecerán frente a cámaras.

La trama no se confirma, pero ya hay especulación sobre narco y Compuesto V. Prime Video no ha revelado la historia oficial de The Boys: México. Aun así, seguidores de la franquicia ya especulan sobre los temas que podría abordar la producción.

Uno de los escenarios mencionados por el sitio especializado Comics Basics, plantea una trama sobre organizaciones criminales con superpoderes y el tráfico del Compuesto V en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa posibilidad no ha sido confirmada por la plataforma.

La expectativa en torno a esos temas parte del tono que caracteriza a The Boys. Muchos seguidores esperan que la versión mexicana aborde asuntos como el narcotráfico, la corrupción, la migración y los conflictos entre ambos países, en línea con la crítica social y política que distingue a la franquicia.

Por ahora no existe una fecha oficial de lanzamiento. Debido a que el proyecto apenas avanzó con el piloto, las estimaciones ubican su posible estreno después de 2028, aunque eso dependerá del progreso de la producción y de la aprobación final del estudio.