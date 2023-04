A series version of author Stephenie Meyer’s best-selling book series 'The Twilight Saga' is in early development via Lionsgate Television https://t.co/3z8v7Qo9wv pic.twitter.com/dNEV3d1LPL

El guion estará a cargo de Sinead Daly, quien ha estado involucrada en los shows Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, y The Get Down, detalló vanguardia.com

Según las fuentes Daly está trabajando con Lionsgate TV para determinar cuál será la versión específica de Crepúsculo y si será una nueva versión de los libros de Meyer o una rama diferente.

La serie de televisión está en su etapa principal y aún no tiene una plataforma en donde será transmitida pese a que Lionsgate+ ya existe en México.