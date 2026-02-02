Profeco inicia proceso contra Ticketmaster por falta de transparencia en venta de boletos para BTS

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor confirmó el inicio de un procedimiento por infracción contra la boletera Ticketmaster, por un monto superior a 5 millones de pesos, por falta de transparencia en la venta de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El pasado miércoles 28 de enero de 2026, la Profeco notificó a Tic ketmaster que había comenzado un procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) en su contra que podría suponer una multa por un monto superior a 5 millones de pesos.

La empresa proveedora tiene hasta 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse en búsqueda de evitar la sanción o conseguir una reducción. Este plazo culmina el 12 de febrero.

De igual forma, se realizó una notificación a las plataformas de reventa Viagogo, StubHub y Helloticket con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. La solicitud realizada por la Profeco es de ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras, señala elinformador.mx.

De no haber respuesta de alguna de estas empresas, se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de esas páginas en el país.

Escalante Ruiz reveló que se trabaja en un documento de lineamientos que regulen la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Dicho reglamento será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en unas semanas. Con ello, las boleteras y empresas dedicadas a gestión de venta de este tipo de eventos deberán acatar las indicaciones.

BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo.