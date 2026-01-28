Profeco iniciará proceso contra Ticketmaster por conciertos de BTS en México

La preventa para BTS en México fue una masacre. Y si no, pregúntale a tu ARMY de confianza. Desde que la página tuviera fallas, hasta una fila virtual de más de 100 mil personas, ocasionaron que los boletos se agotaran en menos de una hora.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que abrirá una investigación contra Ticketmaster por las irregularidades registradas durante la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Iván Escalante, titular de la Profeco, anunció que darán inicio a “un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores“.

Como contexto, la preventa exclusiva para fans con membresía se realizó el pasado viernes 23 de enero y estuvo marcada por quejas masivas.

La preventa empezaba a las 09:00, pero varias fans reportaban errores al intentar ingresar a la fila virtual. En algún momento, la fila también llegó a superar las 300 mil personas.

Esto ocasionó que los boletos se agotaran en 37 minutos. Sin embargo, casi de inmediato aparecieron boletos en sitios de reventa en precios exagerados, pues algunos alcanzaban de los 100 mil a los 130 mil pesos mexicanos.

Las ARMY desde entonces se organizaron para una vez más mandar sus quejas a la Profeco denunciando, entre otras cosas, precios dinámicos, falta de transparencia y presuntas fallas que favorecieron a revendedores.

Iván Escalante dijo que la Profeco está al tanto de todas esas quejas y es por ello que iniciarán este proceso contra la boletera. Pero eso no es lo único, pues también anunció:

“Se sancionará a las plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales”.

También, aclaró que a partir de ahora se generarán “lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos”.

Se trata de lineamientos para que comprar unos boletos sea un proceso mucho más transparente y sencillo, pues incluye:

Descripción clara del lugar, fechas y horarios

Publicación de al menos 24 horas antes de la primera venta del mapa y precios exactos de cada lugar (ya nada de rangos de precios)

Especificación del costo de boleto con el monto total a pagar (incluyendo TODOS los cargos)

Además de todo, la Profeco habilitó un canal de comunicación exclusivo para denuncias de conciertos y espectáculos que es: conciertos@profeco.gob.mx