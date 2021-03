"Prohíbe Marvel a Tom Holland ver Black Widow por miedo a que revele spoilers"

Marvel todavía no ha permitido a Tom Holland ver Black Widow. Holland no es el único: el público lleva años esperando la primera película en solitario de Scarlet Johansson en el UCM.

Originalmente estaba previsto que llegara a los cines en mayo de 2020, pero, como muchas otras películas, se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Tras unos cuantos movimientos más en el calendario de estrenos, actualmente Black Widow está programada para estrenarse el 7 de mayo de 2021, un año después de su fecha de estreno original, pero aún no está claro si la película llegará a esa fecha.

Black Widow está dirigida por Cate Shortland y explora las actividades de Natasha Romanoff tras verse obligada a huir al final de Capitán América: Civil War. David Harbour, Rachel Weisz y Florence Pugh están preparados para protagonizar figuras del pasado de Natasha y se rumorea que Pugh retomará su papel de Yelena Belova en futuros proyectos del UCM. Las especulaciones sobre el estreno de la película han llevado a muchos a preguntarse si Black Widow llegará a Disney+, pero por el momento parece que Marvel ha fijado una fecha de estreno en cines.

Al menos el público no es el único que sufre. Holland dijo al medio Screent Rant que Marvel todavía no le ha dejado ver Black Widow y no es por falta de intento por parte de Holland. El actor de Spider-Man dice que ha pedido ver la película, molestando a Marvel en las últimas semanas con la esperanza de que organicen una proyección. Marvel todavía no lo ha hecho y Holland termina llamando a Marvel con la esperanza de que, si le escuchan, finalmente le dejen ver la película.

“Llevamos semanas dando la lata a Marvel para ver si nos organizan una proyección de Viuda Negra, pero no lo han hecho. Si lo están viendo, ¡que Marvel lo solucione porque queremos verla!”, dijo Holland a la publicación.

Todo ello hace pensar al propio actor que los hechos de la cinta sean realmente importantes a nivel de spoilers. ¿Qué nos deparará la esperada nueva película de Marvel? Habrá que ver dónde nos permite verla la pandemia.