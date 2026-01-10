Promete Britney Spears no volver a actuar en Estados Unidos

“¡Voy a enviar este piano a mi hijo este año!”, escribió la cantante de Toxic , explicando que a veces sus característicos videos bailando son “vergonzosos”, pero “caminé a través del fuego para salvar mi vida”.

En una emotiva publicación en Instagram que incluye una foto de antaño de la cantante sentada en el banco de un piano de cola blanco junto a su tecladista, Spears reveló que planea regalar el instrumento a su hijo menor, Jayden James Federline, de 19 años, y confesaba que nunca, jamás, volverá a tocar esas teclas en tierra estadounidense.

Han pasado más de siete años desde que Britney Spears concluyó su gira mundial Piece of Me . Y aunque los fanáticos de la estrella pop de 44 años, quien prácticamente se ha retirado del mundo de la música, siempre están ansiosos por cualquier indicio de que esté considerando regresar a los escenarios, el 8 de enero por la noche la artista pareció poner fin a todos esos rumores.

Luego dejó caer una bomba: “Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles”, dijo Spears sin detallar específicamente cuáles son esas razones, mientras dejaba una pequeña puerta abierta para posiblemente actuar en otros lugares en el futuro.

“Pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi cabello, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡Él es una gran estrella y estoy tan honrada de estar en su presencia! ¡Dios te bendiga, jovencito!”, escribió.

Al momento de esta publicación, un portavoz de Spears no había respondido a una solicitud de Billboard de comentarios sobre la promesa de la cantante de no volver a actuar en su país natal, señala billboard.com

Spears se refería a su hijo Jayden, a quien calificó como un “genio” en una publicación de diciembre de 2024 después de una emotiva reunión navideña en la que expresó que eran “como gemelos”.

En marzo del año pasado, Spears publicó en Instagram un par de clips de Jayden mostrando sus habilidades para tocar el piano y rapear, calificando sus talentos como “¡increíbles!.

Spears, quien no ha lanzado un álbum con material nuevo desde Glory de 2016 y no ha actuado en vivo desde un concierto el 21 de octubre de 2018 en Austin, Texas, ha dicho repetidas veces que ha terminado con la industria musical.