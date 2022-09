Un concierto 100 por ciento familiar es el que promete ofrecerá el cantante sinaloense Edén Muñoz, durante su presentación este jueves 15 de septiembre en la explanada de Gobierno del Estado de Sinaloa durante la gran fiesta de la Noche del Grito de Independencia en Culiacán.

Previo al concierto en donde estará acompañado por Los 2 de S, el cantante ofreció una rueda de prensa, en la que manifestó estar emocionado por su participación esta noche, en donde para él este tipo de show se disfrutan más cuando se hacen suelo mexicano.

“Siempre he sido un principal defensor que las fiestas o cuando menos los shows tienen que ser en suelo mexicano, y cuando llegó la invitación de Culiacán, frente a otras invitaciones, Culiacán fue el primero, principalmente por el cariño, he tenido toda la vida de anda acá, tengo un montón de amigos compositores, un montón de talento, y estoy muy feliz de estar en la capital, gracias por la invitación, para mí es emocionante porque no me había tocado en los ya 17 años que tenga acá, no me había tocado venir a festejar nuestra celebración del 15 de septiembre, y es para mí algo muy grato, y se lo pagaré con música”, manifestó el cantante .