$!‘Prometo Darles Todo’, dice Shakira a fans que asistirán a concierto del Zócalo; habrá transmisión en vivo

A pocas horas de su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, Shakira compartió un mensaje cargado de emotividad a través de sus redes sociales.

La colombiana dijo experimentar sentimientos encontrados ante el final de este ciclo en territorio mexicano, al que describió afectuosamente como su hogar.

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México”, expresó la cantante, quien no ocultó su asombro al ver las imágenes de los seguidores que han acampado en la Plaza de la Constitución desde hace dos días para asegurar un lugar frente al escenario.

La intérprete de Barranquilla aseguró estar siguiendo el pulso de la plaza en tiempo real.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí”, señaló en su sus redes sociales, antes de comprometerse a una entrega total durante la jornada nocturna.