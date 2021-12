$!Promoverá Christel Ortiz proyectos en favor de la infancia en Sinaloa

“Muy dentro de mí era un resultado que yo esperaba, y a pesar de los nervios, durante la competencia me sentí muy plena y segura, mis expectativas estaban un poco distintas, creí que me iba a traicionar el nervio, pero no fue así, aún estoy en el proceso de entender a qué nuevos retos me voy a enfrentar, pero estoy muy dispuesta y comprometida para lo que venga”, destacó la culiacanense.

Christel resaltó que representar a su estado es un gran orgullo, y compromiso, por lo que lo hará de la mejor manera, para que de su estado se destaque todo lo positivo que este ofrece.