Promueve Leonardo DiCaprio en México, su más reciente filme ‘Una batalla tras otra’

Leonardo DiCaprio es una de las estrellas más grandes de Hollywood, es por esta razón que su presencia en la capital azteca ha causado gran emoción y euforia entre los amantes del séptimo arte, así como los fans del actor. La razón, promocionar su más reciente filme titulado One battle after another (Una batalla tras otra)

Con el emblemático Monumento a la Revolución de fondo, fue que el artista, en compañía de sus compañeros Chase Infiniti y Benicio del Toro, brillaron y aquí te explicaremos a qué se debe su visita.

Los tres actores y grandes figuras de Hollywood sorprendieron a los amantes del séptimo arte al aparecer de visita en el Monumento a la Revolución, el cual se ubica en el Centro Histórico de la capital del país.