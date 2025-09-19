Promueve Leonardo DiCaprio en México, su más reciente filme ‘Una batalla tras otra’

Leonardo DiCaprio es una de las estrellas más grandes de Hollywood, es por esta razón que su presencia en la capital azteca ha causado gran emoción y euforia entre los amantes del séptimo arte, así como los fans del actor. La razón, promocionar su más reciente filme titulado One battle after another (Una batalla tras otra)
Con el emblemático Monumento a la Revolución de fondo, fue que el artista, en compañía de sus compañeros Chase Infiniti y Benicio del Toro, brillaron y aquí te explicaremos a qué se debe su visita.
Los tres actores y grandes figuras de Hollywood sorprendieron a los amantes del séptimo arte al aparecer de visita en el Monumento a la Revolución, el cual se ubica en el Centro Histórico de la capital del país.
Pero esta visita no es casualidad, pues todo se trata de la gira promocional de la nueva película del director Paul Thomas Anderson One Battle After Another (en español, Una batalla tras otra), señala milenio.com
Tal vez esta es la razón por la que eligieron este emblemático monumento, pues la película habla de un revolucionario cuyo pasado lo alcanza, teniendo que reunirse con su antiguo grupo.
Las fotografías de Leo y compañía causaron gran impresión en las redes sociales, algunos emocionados por la visita, mientras que otros lo tomaban con humor y hubo algunos que incluso dudaron de la veracidad de las fotos, preguntando si se trataba de IA.
Una batalla tras otra es la adaptación cinematográfica de la novela Vineland de Thomas Pynchon, dirigida por Paul Thomas Anderson. La película narra cómo Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un ex radical, debe reunir a su antiguo grupo de revolucionarios tras 16 años para rescatar a su hija, quien ha sido secuestrada por su antiguo y malvado némesis, reabriendo heridas y confrontando las consecuencias de su pasado