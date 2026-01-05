﻿Proponen a la actriz mexicana, Melissa Barrera, como la nueva ‘Mujer Maravilla’

La declaración fue realizada en una entrevista concedida a medios internacionales durante la gira de prensa del proyecto, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del DCU comenzaron a colocar el nombre de Barrera entre las posibles opciones para Diana Prince.

Durante la promoción de su nueva serie The Copenhagen Test, el protagonista de Shang-Chi propuso públicamente a la actriz mexicana Melissa Barrera como candidata para el papel.

El universo cinematográfico de DC atraviesa una etapa de reestructura bajo la dirección creativa de James Gunn. En medio de este proceso, una declaración del actor Simu Liu reactivó la conversación sobre quién podría interpretar a la próxima Mujer Maravilla.

Simu Liu explicó que su recomendación surgió tras trabajar con Melissa Barrera en The Copenhagen Test. El actor destacó su desempeño físico durante el rodaje, en especial en las secuencias de combate y acrobacias, señala elimparcial.com

“Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘eso es muy al estilo Mujer Maravilla’, señala Simu Liu.

En la misma conversación, describió a la actriz como una “badass” por su nivel de disciplina y compromiso en el set. Estas palabras no implican una decisión oficial del estudio, pero sí colocaron a Barrera en el centro de la conversación entre fans y medios especializados.

Melissa Barrera nació el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera en la televisión mexicana tras participar en el reality musical La Academia. Más tarde protagonizó telenovelas como Siempre tuya Acapulco.

Su proyección internacional comenzó con la serie Vida, de Starz. Posteriormente obtuvo reconocimiento global con su participación en el musical In the Heights. Su consolidación en Hollywood llegó al interpretar a Sam Carpenter en Scream y Scream VI.

Recientemente, Barrera fue noticia tras su salida de la franquicia Scream, decisión confirmada por el estudio luego de que la actriz expresara públicamente su postura sobre el conflicto en Palestina. Este hecho fue ampliamente documentado por medios de la industria.

Hasta el momento, no existe un proceso de casting activo para el personaje. James Gunn ha aclarado en declaraciones públicas que la prioridad actual es el desarrollo del guion de Wonder Woman, el cual está a cargo de la escritora Ana Nogueira.

Gunn también ha confirmado que el DCU tendrá una nueva versión de Diana Prince, como parte del reinicio del universo, pero ha pedido cautela ante rumores o supuestas decisiones adelantadas.

Gal Gadot interpretó a Mujer Maravilla en cuatro producciones del universo anterior encabezado por Zack Snyder. Aunque su versión del personaje fue clave para el éxito inicial de DC, el desempeño comercial de Wonder Woman 1984 y el cambio de dirección creativa llevaron al estudio a replantear el futuro del personaje.

Este contexto abrió la puerta a una nueva interpretación de la amazona de Themyscira, lo que ha motivado especulación constante sobre posibles actrices para el rol.

Por ahora, la propuesta de Simu Liu no pasa de ser una recomendación personal. No hay anuncios oficiales por parte de DC Studios ni de James Gunn que confirmen acercamientos con Melissa Barrera.

Sin embargo, el respaldo de una figura de Marvel y la conversación generada en redes han colocado a la actriz mexicana entre los nombres más mencionados por los fans, mientras el DCU define el rumbo de uno de sus personajes más importantes.