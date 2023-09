“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, comentó.

Sobre los detalles, Wendy aseguró que no trabajarían juntos en el tema porque su colaboración estaría enfocada en el videoclip; por otro lado, la integrante de Las perdidas explicó que tendrá que organizar su agenda para lograr participar en el nuevo proyecto de Babo, en especial para no poner en peligro las fechas de su gira Resulta y Resalta.