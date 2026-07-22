Protagoniza Belinda la portada de Vogue Latinoamérica

La actriz y cantante Belinda, de 36 años de edad, volvió a robarse las miradas en redes sociales y en esta ocasión se debió a su cambio de look porque le dijo adiós al cabello castaño para lucir una melena rubia platinada.
En medio de sus éxitos tanto en la música como en plataformas de streaming, la famosa se hizo un espacio para protagonizar la nueva portada de Vogue Latinoamérica. Para la ocasión, la protagonista de telenovelas como Cómplices al rescate y Camaleones cambió de imagen, como se aprecia en la foto de portada y otras imágenes.
Tanto Belinda como la revista enfocada en moda compartieron ayer, martes 21 de julio, las fotos en redes sociales y usuarios reaccionaron; la intérprete de Cactus prácticamente sólo recibe elogios e incluso es comparada con la fallecida actriz estadounidense Norma Jeane Mortenson, quien es mejor conocida como Marilyn Monroe, señala el heraldodemexico.com.mx
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Una publicación compartida por Beli (@belindapop)
Una publicación compartida por Beli (@belindapop)
“Le pueden poner el color de cabello que quieran, esa mujer es hermosa. (Es) la Marilyn Monroe de esta época”, comentó una usuaria, mientras que otras personas escribieron lo siguiente.
“La patrona”, “Amo”, “Ganando como siempre”, “Una Barbie”,“¿No te cansas de ser tan top?”, “Hermosa”, “Todo te queda increíble”.
Belinda igual le concedió una entrevista a la revista y habló de su carrera debido a sus recientes éxitos, como su rol protagónico en Mentiras, la serie, que fue actriz de doblaje en Toy Story 5 y está trabajando en la serie Carlota, que se estrenará en 2027 en HBO Max.
“Me gusta hacer cosas distintas, no me gusta encasillarme. Soy una mujer versátil, soy inquieta. Si no estoy haciendo una serie, estoy haciendo un proyecto de música. Si no estoy componiendo, estoy haciendo doblaje. Si no estoy haciendo doblaje, estoy dirigiendo videos. Siempre he estado en constante movimiento”, dijo la estrella en dicha entrevista.